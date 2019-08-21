Трамп призвал «богатую» Данию платить больше за «невероятную военную защиту»

Президент США Дональд Трамп обвинил «богатую» Данию в недостаточном финансировании военных расходов на содержание НАТО, потребовав от Копенгагена платить больше за «предоставленную невероятную военную защиту».

«Для справки, Дания тратит только 1,35% своего ВВП на (военные) расходы (на содержание) НАТО. Они – богатая страна и должны тратить 2%», – написал Трамп в своем Twitter.

«Мы защищаем Европу, и все же только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке 2%. Военные расходы Соединенных Штатов находятся на гораздо более высоком уровне. Из-за меня эти страны согласились платить на 100 млрд долларов больше, но все еще далеко от того, что они должны заплатить за предоставленную невероятную военную защиту. НАТО очень несправедливо по отношению к США!», – подчеркнул Трамп.

В минувшую пятницу стало известно, что в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Позднее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается, однако члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.

Позднее стала известна предложенная Дании за Гренландию сумма. Власти Дании отказались вступать в словесную войну из-за Гренландии, подчеркнув, что «Гренландия не продается».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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