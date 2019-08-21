Власти Дании отказались вступать в словесную войну из-за Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась вступать в словесную войну с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о продаже Гренландии Соединенным Штатам.

«Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США. [Глава правительства Гренландии] Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продается. И я полностью это поддерживаю», – приводит ТАСС слова Фредериксен в интервью телеканалу ТВ2.

Фредериксен не согласилась с мнением, что ей следовало быть более мягкой , когда она отклонила предложение США о покупке Гренландии, назвав это «абсурдной дискуссией».

«Думаю, мы правильно отреагировали со стороны Дании. Мы не будем закрывать двери, и думаю, что эта точка зрения широко поддерживается населением Гренландии и Дании, – продолжила премьер-министр. – Дания и США нужны друг другу. Проблемы вокруг Арктики растут, и нам по-прежнему нужно это обсуждать».

«Когда вы являетесь близкими союзниками и хорошими друзьями, такими как Дания и США, на этом пути должно быть место для разногласий. Я надеюсь, что мы можем скоро прекратить эту дискуссию. Мы хотим этого в Дании», – подчеркнула Фредериксен.

В минувшую пятницу стало известно, что в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Позднее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается, однако члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.

Позднее стала известна предложенная Дании за продажу Гренландии сумма.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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