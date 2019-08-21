Берлин увидел оптимистичные сигналы в урегулировании конфликта в Донбассе

В последнее время наблюдаются осторожные сигналы, которые дают основание надеяться на прогресс в реализации Минских договоренностей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Дорожной картой по мирному урегулированию на востоке Украины остаются Минские соглашения. Здесь нам срочно требуется прогресс, но в реальности мы лишь медленно продвигаемся вперед. За последнее время появились осторожные сигналы, дающие основание для надежды», – передает его слова РИА «Новости».

Среди таких сигналов он назвал разведение сил под Станицей Луганской. Хаас добавил, что это было сделано «по инициативе украинского правительства».

Также Маас заявил, что для решения конфликта в Сирии и на Украине, а также в Ормузском проливе и для контроля над вооружениями важен политический диалог с Россией.

«По этим темам нам срочно требуется достичь прогресса, а это нам удастся лишь в том случае, если мы будем вести искренний диалог – именно при том, что у нас в некоторых областях имеются разногласия», – добавил он.

В среду Маас проведет в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Будут обсуждаться темы урегулирования в Сирии, на Украине, ситуация вокруг Ирана, глобальная стабильность и стратегическая безопасность.

Перед отлетом в Москву Маас призвал к прямому и открытому диалогу с Россией для достижения результатов в разрешении важных международных проблем.