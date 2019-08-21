Трамп оценил близость экономики США к рецессии

Президент США Дональд Трамп на встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом оценил близость экономики Соединенных Штатов к рецессии.

По словам Трампа, «рецессия [в экономике США] связана с некоторыми людьми в СМИ, которые хотят ее видеть», передает ТАСС.

«Но мы очень далеко от рецессии», – заверил американский лидер.

«Если Федеральная резервная система (ФРС) будет делать свою работу, то мы увидим значительный рост», – подчеркнул Трамп.

Во вторник Трамп потребовал от ФРС США быстро снизить базовую процентную ставку. На прошлой неделе Трамп объявил ФРС главной проблемой Соединенных Штатов.

В минувшее воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу оценил возможность рецессии в американской экономике.

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