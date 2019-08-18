Власти США оценили возможность рецессии в американской экономике

Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox News ответил на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время экономический спад в Соединенных Штатах.

«Рецессии не предвидится... Потребители работают. Их зарплаты растут, они тратят и откладывают деньги», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Белого дома добавил, что США сейчас «в отличной форме».

Высказывания Кудлоу прозвучали на фоне нестабильности рынков, которые только за один день 14 августа упали на 3%.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе обрушился с новой критикой на американский центробанк. По его словам, Федрезерв США слишком медленно понижает учетную ставку и тем самым недостаточно стимулирует экономику.

Кроме того, беспокойство вызывает торговая война США с Китаем. Американский лидер отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря, но импортеры опасаются роста потребительских цен ввиду отсутствия соглашения между Вашингтоном и Пекином.

В середине августа аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.