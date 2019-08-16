Трамп понадеялся на короткую торговую войну с Китаем

Торговая война с Китаем будет достаточно короткой и не приведет к экономической рецессии в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир.

«Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы», – приводит ТАСС слова Трампа.

«У меня есть ощущение, что она (торговая война) будет достаточно короткой», – подчеркнул президент США.

«Думаю, что у нас будет очень длительный период процветания и успеха, у остальных же стран дела идут очень плохо, как вы знаете, у Китая дела идут плохо. Пошлины очень сильно по ним ударили, а по нам вообще не ударили», – заявил Трамп, говоря о перспективах рецессии в США.

Ранее Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) является для США большей проблемой, чем Китай.

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