На Украине завели дело на чиновников ДНР из-за военных преступлений ВСУ

Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинение официальным лицам самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) по подозрению в подготовке ложных заявлений о преступлениях украинской армии в Донбассе.

Обвинения по ч. 1 ст. 258-3 (организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы) Уголовного кодекса Украины были заочно предъявлены министру иностранных дел ДНР Наталье Никаноровой и омбудсмену Дарье Морозовой, а также двум их «сообщникам», передают «Українськi Новини» со ссылкой на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

Ведомство утверждает, что на территории Донецкой и Луганской областей были сформированы незаконные организации, в том числе «Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе» и «Общественная организация «Справедливая защита». Генпрокуратура полагает, что целью создания этих организаций является фиксация и расследование геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, которые якобы совершает Украина. После этого собранные материалы, как утверждает ведомство, использовались для подачи исков в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека, где в качестве ответчика указывалась Украина.

Кроме того, сказано, что организации получали заявления от местных жителей о гибели их родственников, получении ранений, а также разрушении домов вследствие умышленных действий украинских силовиков. В Генпрокуратуре утверждают, что жалобщики якобы не подтвердили, что ВС Украины причастны к обстрелу мирного населения.

Ранее в ДНР заявили, что в Донбасс прибыли украинские спецназовцы, чтобы устроить провокации. Кроме того, украинские силовики применили в Донбассе тяжелое вооружение и танки впервые с начала нового перемирия.