ДНР заявила о прибытии в Донбасс украинских спецназовцев для провокаций

В Донбасс прибыли бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины, в связи с этим возможны провокации со стороны украинских силовиков, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«По данным нашей разведки, в зону ответственности 35-й бригады морской пехоты прибыла группа боевиков в количестве шести человек из состава восьмого полка спецназначения сил специальных операций», – передает его слова РИА «Новости».

Безсонов добавил, что в воскресенье в нейтральной зоне пункта пропуска на линии соприкосновения были замечены трое из украинских силовиков. Они, по данным ДНР, осматривали дорогу и местность под видом мирных жителей. После этого силовики вернулись на территорию, подконтрольную Киеву.

«По нашим данным, все трое входят в состав подразделения восьмого полка, задача которого является проведение диверсионно-разведывательных операций. Мы не исключаем, что украинские оккупанты готовят ряд провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения», – добавил Безсонов.

Отметим, что за последнюю неделю украинские силовики в Донбассе впервые с начала нового перемирия применили тяжелое вооружение и танки.