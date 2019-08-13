ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе

Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины в 14:10 произвели шесть выстрелов из танка по направлению Авдеевка – Ясиноватая, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – сообщили в СЦКК, передает «Донецкое агентство новостей».

Украинские силовики позднее обстреляли село Коминтерново 10 минами калибра 120 мм, добавили в центре.

Ранее во вторник сообщалось, что ВСУ впервые после объявления нового перемирия применили артиллерийское вооружение калибра 122 мм.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу.