Большинство москвичей поддержало действия властей в ситуации с акциями протеста

Более половины (61%) жителей Москвы считают, что в ситуации с несанкционированными митингами власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ, обратного мнения придерживаются 26% жителей столицы, а среди россиян показатели составляют 69% и 23% соответственно.

Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%.

В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель – ниже (39%).

Кроме того, каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением Московской городской избирательной комиссии отказать в регистрации кандидатам, в подписных листах которых обнаружен брак и в том числе «мертвые души». Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных горожан.

Инициативный московский опрос проведен ВЦИОМ 29 июля 2019 года методом телефонного интервью среди 800 жителей Москвы в возрасте от 18 лет. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по телефону 30 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, зарегистрированных на территории России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

В четверг в Следственном комитете сообщили, что в ходе предварительного расследования следователи установили более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Задержаны пять участников незаконных акций.