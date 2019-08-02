Кондолиза Райс призвала не наказывать санкциями россиян, которые водят детей в «Макдональдс»

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс выступила против введения новых антироссийских санкций, а также призвала украинцев жить в мире со своим российским соседом и «не отторгать его».

По мнению Райс, в скором времени не останется никого и ничего, что можно будет ограничить санкциями, передает издание «Новое время».

«Я полностью за санкционирование Владимира Путина, его круга, любого, кто был причастен к Крыму, всего этого. Однако существует более молодая, другая Россия, это в основном молодые люди, но некоторые из них просто люди среднего класса, которые водят своих детей в «Макдональдс», хотят иметь лучшую жизнь и тому подобное», – завила Райс.

Она выразила надежду, что США не введет дополнительные санкции, которые «ограничат молодых людей, желающих посетить Запад».

Экс-госсекретарь США также призвала украинцев жить в мире со своим российским соседом.

«Не стоит отторгать всех россиян. Есть много россиян, которые хотят жить в мире с Украиной. И, в конце концов, Украина должна жить в мире с российским соседом», – сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп своим указом ввел второй пакет санкций против России по делу Скрипалей.

В марте США подготовили проект нового пакета санкций в отношении России, который связан с инцидентом в Солсбери. Санкции планировалось направить против банковской и энергетической сфер экономики России, госдолга страны, российских проектов СПГ за рубежом.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что экономика может испытать шок от новых санкций. Кремль называл возможность новых американских санкций рэкетом.