Зеленский пообещал решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху договорился решить проблему с частыми отказами украинцам во въезде в Израиль.

«Последнее время наши страны активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Он добавил, что граждане Украины и Израиля должны «максимально пользоваться» преимуществами безвизового режима. Кроме того, украинцы не должны тысячами задерживаться на израильской границе, заявил Зеленский.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что около 2,5 тыс. украинцев получили отказ во въезде в Израиль за полгода.

В понедельник Нетаньяху заявил, что Украины и Израиль также договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли.

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