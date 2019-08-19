Украина и Израиль решили открыть зону свободной торговли

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что стороны договорились подписать соглашение о зоне свободной торговли.

«Мы приняли два решения: работать над соглашением о зоне свободной торговли, которое мы можем ратифицировать после того, как новый парламент Украины приступит к работе, а также об открытии специальных центров высокотехнологичного развития в двух столицах», – передает слова Нетаньяху ТАСС.

Также Нетаньяху пригласил Зеленского посетить в ближайшее время Иерусалим. Премьер Израиля заявил, что визит может быть осуществлен уже на следующей неделе.

«Ну, если не на следующей, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу!» – сказал премьер-министр Израиля.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что обсудил с премьером Израиля ситуацию в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Мы начали (встречу) с вопроса, в котором наши израильские друзья разбираются лучше других, это вопрос войны и безопасности», – сказал Зеленский на совместном брифинге.

По словам президента Украины, Киев многому может учиться у Израиля в вопросах безопасности и обороны. Также Зеленский поблагодарил Нетаньяху за поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее Нетаньяху раскрыл цели приезда в Киев.

Между тем, визит уже оказался омрачен скандалом – а именно вызывающим поведением жены Нетаньяху Сарой.

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