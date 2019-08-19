Названа стоимость базового набора школьника

Базовый набор российского школьника, в который вошли школьная форма, рюкзак и пенал, стоит в среднем 2 тыс. 619 рублей, сообщили аналитики сервиса «Авито».

По данным аналитиков, среди городов с самым дорогим школьным набором лидирует Москва (3 тыс. 326 рублей, за год цена выросла на 5%), далее идет Иркутск, где за год набор подорожал на 25% – до 3147 рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербург с показателем 3 тыс. 041 рубля и приростом в цене 4%, передает РИА «Новости».

Дешевле всего школьный набор обойдется в Ижевске (2тыс. 020 рублей, плюс 4%), а также в Перми (2тыс. 142 рубля, минус 3%) и Волгограде (2тыс. 170 рублей, плюс 2%).

В среднем по России школьный набор за год прибавил в цене 2%.

Напомним, ранее в понедельник Роспотребнадзор назвал максимальный вес рюкзака школьника.

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