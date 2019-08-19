Экс-посол Франции оценил вероятность приглашения России на саммит G7

Бывший французский посол в России Клод Бланшмэзон оценил вероятность того, что Россию пригласят на саммиты G7 во Францию или США.

Встреча лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоится в понедельник в форте Брегансон. G7 пройдет 24–26 августа в Биаррице, передает РИА «Новости».

Бланшмэзон сомневается, что Макрон пригласит Путина в Биарриц, так как осталось «всего пять дней», а для такого приглашения нужно согласие «других участников».

Однако, пригласить Россию на саммит G7 может следующий председатель – в 2020 году это место займут США, отметил Бланшмэзон.

Он заявил, что президент Франции расскажет в Биаррице о встрече с Путиным. По мнению бывшего посла, «продвинуться по вопросу» возвращения к G8 удастся, если «будет подтвержден устойчивый прогресс, в частности в реализации Минских соглашений».

Напомним, президент США Дональда Трамп заявлял, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку».