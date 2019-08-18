Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке

Супруга французского лидера Брижит Макрон в субботу вечером появилась на публике с бандажом на руке. Газета Journal du Dimanche сообщает, что в пятницу она поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.

Несмотря на вывих, в субботу она вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном поучаствовала во встрече, которую устроил мэр коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны, передает РИА «Новости».

Макрон вторую неделю находится в отпуске, он проводит его в резиденции французских президентов на Лазурном берегу в форте Брегансон.

В понедельник Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным.