Симоньян заступилась за обвиняемых в домогательствах мужчин

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян выступила в защиту гетеросексуальных мужчин, которых обвиняют в сексуальных домогательствах.

«Пару слов в защиту гетеросексуальных мужчин. А то давно их никто не защищал. Пожалуйста, объясните мне, что такое домогательства и чем они отличаются от, скажем, настойчивого ухаживания», – написала она в своем Telegram-канале.

«Что такое изнасилование, понимаю. И даже считаю, что наш УК к насильникам слишком мягок. Что такое харассмент, тоже понимаю. Это когда тебя хотят и отказ грозит тебе карами ненебесными. А вот что такое домогательства? Помогите разобраться», – продолжила Симоньян.

Главред RT предложила рассмотреть один пример:

«На деловой встрече в ресторане известный, довольно влиятельный, относительно белый мужчина вдруг, не спросив разрешения, целует вас в губы. Ваши действия.

1. Спустя 30 лет разрушить цисгендерной мрази жизнь, не называя себя. Если он вас не вспомнит, тем хуже для него. Вы-то мучились 30 лет.

2. Не ждать 30 лет, кинуть цисгендерной мрази в лицо его недоеденный суши, другой рукой набирая знакомому журналисту иностранного СМИ, чтобы разрушить цисгендеру жизнь прямо сейчас, не выходя из-за столика.

3. Не ответить на поцелуй, встать, объяснить, что он вас неправильно понял, и это не должно повториться.

4. Ответить на поцелуй. Спустя несколько лет ждать от него третьего ребенка».

В своем канале она запустила анонимный опрос с соответствующими четырьмя вариантами. К настоящему моменту в нем приняли участие почти 2,2 тыс. человек. Большинство опрошенных – 46% – проголосовали за вариант 4, «нарожать ему детей». 43% опрошенных считают, что следовало «прервать общение» (вариант 3). 4% и 7% проголосовали за варианты 1 и 2 соответственно («разрушить ему жизнь спустя 30 лет» и «разрушить ему жизнь сразу»). Голосование продолжается.

Ранее обвинения в сексуальных домогательствах прозвучали в адрес 78-летнего певца Пласидо Доминго. Восемь женщин заявили, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам с его стороны. Три женщины конкретизировали, что он пытался их поцеловать, а одна утверждает, что певец якобы залез к ней под юбку.

Сам Доминго подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.