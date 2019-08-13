Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Associated Press, Доминго пытался заставить женщин вступить с ним в интимную связь в обмен на определенные роли и «наказывал их профессионально», когда ему отказывали.

О сексуальных домогательствах со стороны Доминго заявили восемь певиц и одна танцовщица. Восемь из них предпочли сохранить анонимность, поскольку еще работают в сфере искуссства или беспокоятся о негативной реакции общественности. Лишь певица Патрисия Вульф раскрыла свое имя. Еще «полдюжины женщин» заявили, что певец делал «непристойные предложения», из-за которых они испытывали дискомфорт, передает РИА «Новости».

Агентство побеседовало также с почти 30 певцами, танцорами, музыкантами и другими сотрудниками театра, которые заявили, что замечали за Доминго поведение неподобающего характера.

Сам певец отрицает все обвинения.

«Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30 летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены... Я убежден, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были по обоюдному согласию. Те, кто знает меня и кто работал со мной, знают, что я не тот человек, который умышленно причинил бы кому-то вред, обидел или смутил кого-то», – заявил Доминко.

«Тем не менее я осознаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают сегодня – и должны оценивать, отличаются от тех, которые существовали раньше. Для меня честь иметь более чем 50-летнюю оперную карьеру, и я буду судить себя в соответствии с самыми высокими стандартами», – добавил Доминго.



При этом, как отмечает агентство, ни одна из женщин не смогла предоставить вещественных доказательств домогательств со стороны певца, а расследование основывается лишь на устных показаниях.

Напомним, 26 июля СМИ сообщили, что командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах.