Командующий ядерными силами США обвинен в домогательствах

Командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.

Его обвинила полковник Кэтрин Сплетстосер. По ее словам, в 2017 году после конференции Хайтен зашел к ней в номер, сел на кровать и стал приставать к Сплетстосер. New York Times описывает домогательства в «физиологических подробностях», передает РИА «Новости».

Также Сплетстосер заявила, что и в других случаях Хайтен позволял себе непристойные прикосновения.

В 2019 году Хайтена решили не привлекать к военному трибуналу. По словам источника в Пентагоне, Сплетстосер не смогла подтвердить свои обвинения. Ее заявления не подтвердила и охрана Хайтена, которая тщательно следила за генералом.

Глава американского государства Дональд Трамп выдвинул Хайтена на пост зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов. Его кандидатуру рассматривает Сенат США, который опросили и Хайтена, и Сплетстосер. У ряда сенаторов возникли претензии к расследованию.

Некоторые коллеги Сплетстосер заявили, что она резка в общении как с подчиненными, так и с руководством.

Хайтен отказался пройти тест на детекторе лжи.

СТРАТКОМ является единым командованием, которое объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в США проходит кампания о сексуальных домогательствах.