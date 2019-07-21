Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

Взгляд
21 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:33  |  vz.ru
Разделы

Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобия поставила Польшу в невыгодное положение

10 лет назад Владимир Путин приезжал на церемонию у монумента на ВестерплаттеФото: Kacper Pempel/Reuters
Польские власти подтвердили, что считают неуместным присутствие Владимира Путина на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала II Мировой войны, которые пройдут в Гданьске 1 сентября. Польское руководство последовательно в своей русофобии, хотя такая политика уже становится опасной для самой Варшавы. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством, как таковым. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев

Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Глеб Простаков, журналист
Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Почему Турции вместо F-35 лучше купить Су-35

    Чем Франция обязана России

    Хозяин Грузии признал зависимость от России

      Перейти а раздел…

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано видео обстрела Первомайска
              США заявили об опасности ненамеренного конфликта в районе Персидского заливаОнищенко назвал «мерзавцами» сотрудников МинпромторгаВ Белоруссии опровергли данные о войсках России в зоне отчужденияОбнаружено тело пропавшего в Польше российского мальчика
              Приказ о прекращении огня издан в ДНРК покупке С-400 Турцию подтолкнула военная катастрофа 45-летней давностиВ Испании похитили и изнасиловали россиянкуМужчина изрезал ножом не ответивших ему глухих пассажиров метро в Петербурге
              Полторак разъяснил скандальный инцидент с ЗеленскимПолитолог оценил численность пришедших на митинг на площади СахароваЭд Ширан выступил в футболке с российским гербомСобчак сказала, чего не может понять в России

              «не с позиции шантажа»


              Медведчук сказал, как Украина может договориться с Россией

              «фатальная ошибка»


              Украина высказала претензии Германии из-за России

              выделилась на фоне


              Участница «Мисс Англия» удивила жюри своим купальником (фото)

              Видео

              «зов Полярной звезды»


              Появилась новая версия гибели группы Дятлова

              Экономический кризис


              Туркмения может стать новой проблемой России

              масса фактов


              Российский историк привел доказательства высадки американцев на Луну

              «уничтожение армии»


              Советник Зеленского назвал последствия для ВСУ в случае атаки на Донбасс

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Русская обидчивость


              Ирина Алкснис: Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

              Обездвиженный Зеленский


              Глеб Простаков: Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

              Бессилие пропаганды


              Владимир Можегов: Почему Германия проиграла в Первой мировой

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?

              Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

              Прокуратура отказалась от обвинений в адрес Кевина Спейси    21 июля 2019, 08:20
              Фото: Nicole Harnishfeger/Pool/Reuters
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В кампании о сексуальных домогательствах, захлестнувшей сначала США, а потом и Запад, случился неожиданный поворот. Одна из ее первых жертв, знаменитый американский актер Кевин Спейси, выиграл суд. И хотя осенью кампания получит новый стимул – начнется суд над продюсером Харви Вайнштейном, с которого все и началось, можно говорить о сворачивании борьбы с сексуальными приставаниями.

              Прокуратура американского штата Массачусетс отказалась от обвинений в адрес актера Кевина Спейси, после того как предполагаемый потерпевший, 18-летний сын известной телеведущей, не смог предоставить свой телефон, в котором якобы и были доказательства приставаний к нему со стороны киноактера.

              Смартфон пропал, заявили адвокаты молодого человека – и всё обвинение в спаивании и дальнейшем приставании в ресторане в 2016 году рассыпалось. Карьера Спейси все равно уже сломана: его не снимают в кино, даже из последнего сезона его лучшего сериала «Карточный домик», где он играл президента США Адервуда, вырезали все кадры с его участием. Но развал нынешнего уголовного дела очень показателен. Дело в том, что оно было единственным из всех обвинений против Спейси, дошедшим до суда. Значит, в остальных доказательная база была еще более шаткой.

              Есть, правда, еще дело в Великобритании – там полиция расследует шесть обвинений в сексуальном домогательстве со стороны актера (он 11 лет был художественным руководителем одного из лондонских театров), но сложно представить, что и там дойдет до реального приговора. Точнее до того, что Спейси сядет в тюрьму. А ведь начиналось все очень громко.

              5 октября 2017 года в The New York Times вышло интервью актрисы Эшли Джадд с рассказом о сексуальных домогательствах к ней со стороны одного из самых влиятельных голливудских продюсеров – Харви Вайнштейна. Вскоре десятки знаменитостей, в том числе и звезд первой величины, подтвердили рассказы о, мягко говоря, навязчивой сексуальной распущенности Вайнштейна. А уж после этого началась весьма массовая кампания по раскрытию сексуальных преступлений сначала в Голливуде, а потом и в американских компаниях и госучреждениях в целом.

              Множество людей начали рассказывать о том, как к ним домогались различные знаменитости – тогда же появился хештег #МеТоо.

              Кевин Спейси стал одной из первых мишеней кампании.

              В середине октября актер Энтони Рапп рассказал о том, что тридцать лет назад Спейси приставал к нему. Вскоре набралась еще дюжина подобных воспоминаний. Спейси все отрицал, говорил, что не помнит, извинялся. Он даже сделал официальное признание в том, что раньше отрицал: в своей гомосексуальной ориентации. Таким образом, кампания стала как бы более честной – учитывая огромное распространение гомосексуализма в голливудской среде, было бы странно, если бы все сконцентрировалось только вокруг домогательств мужчин к женщинам.

              Однако спустя почти два года можно констатировать, что борьба с сексуальными домогательствами выдохлась. И не потому, что деньги и «голубое лобби» (действительно сильное) сумели отмазать Спейси. Нет. Просто изначально она в немалой степени была нужна для утилитарных целей. А когда они оказались недостижимы, интерес к ней угас.

              Одной из неназываемых, но понятных целей кампании, был разогрев общественного мнения. Это делалось, чтобы потом использовать возмущение против насильников в политических целях. Конкретно – против Дональда Трампа. Да, #МеТоо началась осенью 2017-го, когда Трамп уже девять месяцев сидел в Белом доме, но в борьбе с ним сексуальная тематика была одной из главных еще на стадии избирательной кампании.

              С 2015 года Трампа обвиняли в том, что он грязно приставал к женщинам, раскручивая эту тему куда сильнее, чем его «симпатии к Путину». «Русские связи» вышли на первый план только в начале 2017 года, когда Трамп уже въехал в Белый дом. Но и после этого тема «сексуальной распущенности» Трампа продолжала муссироваться СМИ. По мнению некоторых демократов, поводом для желанного импичмента могло стать что угодно – в том числе и обвинение в изнасиловании. Но несмотря на периодически появлявшиеся истории о женщинах Трампа, ни одна из них не дошла до суда: сказались, естественно, и деньги президента-миллиардера, но еще в большей степени понимание того, что никакой доказательной базы за обвинениями нет.

              В каком-то смысле «дело Вайнштейна» стало и продолжением кампании против Трампа (непреднамеренном, естественно), и своеобразным бумерангом, вернувшимся Голливуду, являющемуся, как известно, важной частью либеральной демократической американской элиты. В агитации против Трампа, в его поношении, более чем активно участвовали многие голливудские звезды. Вот им и «прилетело» обратно.

              Раскрылось то, что и так все знали. Как минимум в Голливуде. Что Вайнштейн грязно домогается всех и вся, при этом все молчат, чтобы сделать карьеру. Что Спейси – голубой, и ведет себя так, как свойственно гомосексуалистам. То есть, выпив, пристает к понравившимся ему молодым людям. Раскрыв глаза на это всей Америке, пресса открыла ящик Пандоры, потому что ни к разговору о нравах гомосексуалистов, ни о приставаниях богатых и знаменитых к подчиненным, никто не был готов.

              То есть к разговору – пожалуйста: есть сотни фильмов и тысячи книг. Но вот к выявлению причин и пониманию реальной картины подойти самим американцам страшно. Потому что выяснится, что американское общество не просто пропитано этим «домогательством», а оно стало одним из его столпов. К тому же, если раскапывать все до основания, то окажется замаранной немалая часть элиты, не только голливудской, но и финансовой, и политической. А это никому не нужно.

              Тем более, что изначально был понятен манипулятивный характер кампании: ведь «жертвы» в большинстве случаев годами молчали просто потому, что совершенно не удивлялись поведению Вайнштейна. Его репутация была всем известна. Те, кто хотел делать карьеру через его постель, делали ее. Те, кто не хотел, отказывали продюсеру. Поэтому внезапное прозрение выглядело, мягко говоря, неискренне.

              Кроме того, сам накал кампании был таков, что было понятно – к ней сразу же присоединится и масса искателей наживы (то есть просто желающих заработать на обвинении против начальника или звезды), и масса фантазеров, которые ради минуты славы будут придумывать чего угодно. Не говоря уже о том, что широкое толкование понятия «сексуального домогательства», то есть харассмента, давало возможности для самых разных злоупотреблений.

              Поэтому постепенно все будет спущено на тормозах. Несмотря на сопротивление активных сторонников продолжения кампании, в том числе из числа радикальных феминисток, для которых «дело Вайнштейна» служило еще и доказательством преступности «мужской природы» как таковой.

              Хотя конкретные карьеры, конечно, уже сломаны. Спейси отделается отлучением от кино, а Вайнштейн может и сесть в тюрьму. В начале сентября начнется процесс. И хотя до суда дошли лишь три из 80 обвинений (у остальных истекли сроки давности или нет доказательств), продюсер может получить до 25 лет тюрьмы. Но после посадки Вайнштейна в Америке ничего особо не изменится. Голливуд, как и «вашингтонское болото», не собираются изменять свой образ жизни.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............