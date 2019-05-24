Вайнштейн захотел откупиться от жертв домогательств

Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании и сексуальных домогательствах, предложил выплатить 44 млн долларов потерпевшим и кредиторам, которые вели дела с его продюсерской компанией Weinstein Company до ее банкротства, сообщила The Wall Street Journal.

По словам адвокатов Вайнштейна, продюсер предложил в качестве компенсации урона, нанесенного потерпевшим женщинам, кредиторам, бывшим членам руководства и сотрудникам Weinstein Company, около 30 млн долларов, передает ТАСС.

Еще 14 млн долларов могут быть выплачены в счет судебных издержек помощников и подчиненных Вайнштейна, которые названы ответчиками в различных судебных разбирательствах, говорится в статье.

Как поясняет издание, проект мирового соглашения по делам банкротств, рассматривающихся в штате Делавэр, никак не затрагивает разбирательство в Нью-Йорке по делу о сексуальных домогательствах, которое начнется в июне.

Напомним, по словам адвоката потерпевших, от домогательств американского продюсера могли пострадать почти 1 тыс. женщин.

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