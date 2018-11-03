К жертвам домогательств Вайнштейна отнесли 1 тыс. женщин

От домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна могли пострадать почти 1 тыс. женщин, заявила адвокат Элизабет Феган, представляющая интересы потерпевших.

«Я думаю, речь идет о сотнях [пострадавших], думаю их число может составлять почти тысячу», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Адвокат отметила, что в настоящее время против Вайнштейна так или иначе выступили около 150 женщин. По ее словам, среди них есть женщины, работавшие с продюсером в киностудии Miramax Films в 1979 году и в 80-х.

«Это было ежедневное поведение. Он был агрессором и хищником», – подчеркнула она.

Над Вайнштейном в Нью-Йорке идет суд по обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым на основании показаний нескольких женщин. Сам продюсер отрицает обвинения в свой адрес. О приставаниях со стороны Вайнштейна заявляли в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек.