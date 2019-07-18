Канделаки сделала вывод из истории унижения Кевина Спейси

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала решение прокуратуры американского штата Массачусетс снять с актера Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах.

«Молодой человек по фамилии Литтл, обвинивший актера в том, что тот в 2016 году домогался его на вечеринке, не смог этого доказать. Главной уликой в деле был сотовый Литтла, с которого он посылал душераздирающие сообщения (наверное, это были позывные SOS) своей девушке и друзьям как раз в момент домогательств. И когда защита Спейси попросила этот телефон проверить, оказалось, что он пропал… Короче говоря, Литтл слился по-маленькому», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Литтл – один из около 30 людей, обвинивших Спейси в домогательствах. До суда дошло лишь одно дело. Но не слышно извинений всех, кто унижал Спейси, кто вышвырнул его из «Карточного домика» или разрывал с ним контракты. Разумеется, о том, чтобы компенсировать актеру материальные и репутационные убытки, никто и не заикнется. Пусть еще спасибо скажет», – отметила она.

«Про что эта история? Про то, что информация сейчас распространяется как лесной пожар, как вирус, а правдивая она или нет, вообще не важно. Ни у кого нет времени проверять или ждать судебного решения. Люди верят в то, во что хотят верить. И нажимают лайк. А интереснее всего верить в то, что успешный и богатый человек оказался мразью. Ну а милейший Литтл – невинной жертвой», – заключила телеведущая.

Напомним, прокуратура США сняла со Спейси обвинения в сексуальном насилии.