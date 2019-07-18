С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура США сняла с актера Кевина Спейси обвинения в сексуальном насилии, сообщили американские СМИ.

Как сообщил телеканал CBS из зала суда в Нантакете (штат Массачусетс), обвинения сняли в связи с отсутствием улик, на которых они строились и недоступностью показаний потерпевшего. Канал уточняет, что судья принял такое решение, поскольку не удалось найти мобильный телефон, с которого потерпевший делился со своей девушкой деталями инцидента, передает ТАСС.

Ранее обвинение предоставило якобы полученные с этого смартфона данные, но адвокаты Спейси настаивали на самостоятельном изучении телефона, так как, по их мнению, из его памяти могли быть заранее удалены записи, которые бы подтвердили невиновность Спейси. Потерпевший заявил на это, что телефон потерял и предоставить данные невозможно.

Позднее потерпевший заявил, что ничего не удалял со своего смартфона, а потом воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя. Судья отметил тогда, что он имеет на это право, но показания мужчины будут изъяты из материалов дела.

Напомним, актеры Роберто Кавазос и Энтони Рэпп, а также еще девять человек обвиняют Спейси в сексуальных домогательствах.