Рейс Тель-Авив – Петербург вынужденно приземлился в Краснодаре из-за авиадебошира

Пассажир рейса Тель-Авив – Санкт-Петербург попытался разбить головой иллюминатор, самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре, сообщают СМИ.

Мужчина во время полета нарушал общественный порядок и вел себя агрессивно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА «Новости».

Пассажир грубо отвечал на замечания экипажа, использовал нецензурную лексику и пытался головой разбить иллюминатор, добавила она.

Авиадебоширом оказался 32-летний житель города Кировск Мурманской области, его арестовали на пять суток.

В начале августа на рейсе Симферополь – Петербург полицейские задержали эксгибициониста.