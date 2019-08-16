Адвокаты «славянского» вора в законе Шишкана пожаловались на «стриптиз» в СИЗО

Защитникам криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, приходится раздеваться до нижнего белья до время личного досмотра в СИЗО «Кремлевский централ», об этом сообщил адвокат Александр Вершинин.

Вершинин рассказал «Московскому комсомольцу», что адвокатов Медведева, двух мужчин и женщину, попросили вывернуть внутренние карманы пиджаков и брюк, затем был проведен и личный досмотр в присутствии понятых и под видеозапись.

По информации издания, в СИЗО заявили, что у них есть информация о возможной передаче «авторитетному» заключенному опасных запрещенных предметов.

«Никаких оснований предполагать, что у нас есть опасные предметы, не было. Но нам сказали: якобы есть служебная оперативная информация. Она секретная», – заявил адвокат, пожаловавшись на то, что впервые в его практике ему пришлось раздеться до трусов перед сотрудниками.

«Я сам предложил снять и трусы, но они сказали, что не нужно. В процессе раздевания ничего не оставалось, кроме как шутить, – вот я им говорил, что в следующий раз обязательно закажу себе трусы с надписью «ФСИН», чтобы им приятно было на них смотреть. А их просил включать музыку во время такого «стриптиза», – продолжил Вершинин. Он сообщил, что адвокаты направили жалобы в связи с досмотром.

В середине июля в Следственном комитете сообщили о задержании криминального авторитета Шишкана, который подозревается в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

СМИ называли Шишкана одним из самых известных и авторитетных «славянских» воров в законе, отмечая, что он принадлежит к «элите» российского преступного мира.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как теперь будут наказывать лидеров ОПГ в России и смогут ли они руководить своими преступными империями из-за границы.