Посольство России высмеяло реакцию Латвии на программу «России 24»

Российское посольство в Латвии раскритиковало решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) республики об административном наказании 19 местных кабельных операторов, которые ретранслировали телеканал «Россия 24».

Причиной такого решения послужил показанный в эфире канала сюжет о новом президенте страны Эгилсе Левитсе, в котором якобы содержались признаки разжигания ненависти.

«Что делать, когда все плохо и денег не дают? В латвийском медиарегуляторе знают решение! Нужно найти вышедшую два с половиной месяца назад телепередачу на российском телеканале, например, «Россия 24» и заявить о выявленных в ней «враждебных речах», – говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

«Все! Дело в шляпе! Извините, кабельные операторы, ничего личного», – добавляет посольство.

В среду НСЭСМИ, контролирующий деятельность теле- и радиоретрансляторов на территории республики, заявил, что выявил признаки разжигания ненависти в новостном выпуске от 30 мая на канале «Россия 24». Ведущая программы в частности сказала, что «новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских».

В ведомстве заявили, что решение наказать 19 кабельных операторов Латвии, в пакеты которых входит этот российский телеканал, принято в соответствии с местным законодательством.

Между тем, как подчеркивает Sputnik Латвия, сама фраза ведущей новостей телеканала о причастности Левитса к дискриминации была не ее собственной оценкой, а лишь цитатой высказывания депутата от партии «Согласие» Бориса Цилевича в Facebook.