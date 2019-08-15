Донецкий социолог объяснил невысокий темп выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Донецкий социолог Евгений Копатько объяснил, почему из почти трех миллионов украинцев, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, пока решили подать соответствующие заявления лишь несколько десятков тысяч человек.

«Безусловно, в Донбассе желающих получить российское гражданство больше, чем 60 тысяч человек, но тут есть ряд подводных течений, – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий социолог Евгений Копатько. — Во-первых, есть трудности с бюрократическими процедурами. Во-вторых, это осторожность – люди полагают, что информация о жителях Донбасса, принявших российское гражданство, будет доступна украинским властям».



Напомним, сегодня МВД России приняло решение увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства после наплыва желающих получить российское гражданство. По данным уководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, около 3 млн граждан Украины, попадающих в льготную категорию, могут получить российское гражданство, сообщает ТАСС. Но пока количество заявлений на получение российского гражданства от граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР – составило около 60 тысяч, а 25 тысяч человек уже получили гражданство.

Экс-руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова также не исключает, что низкая активность украинцев связана с бюрократическими барьерами. «Возможно, сбор ряда документов для оформления паспортов вызывает у жителей Донбасса определенные трудности. Во-вторых, сейчас лето, люди могли разъехаться», – сказала Кириллова газете ВЗГЛЯД. Более того, как подчеркнула Кириллова, «часть из них уже давным-давно получила российские документы».

Социолог Копатько считает, что ажиотаж, возникший после решения России облегчить жителям Донбасса паспортов, «начинает упорядочиваться» и сейчас «необходимо отлаживать систему, перед тем как начинать процесс принятия большого количества украинцев в гражданство России». По его мнению, за образец может быть взят опыт получения паспортов двумя миллионами крымчан (с поправкой на то, что в Крыму это происходило после того, как полуостров стал частью России). «Тем не менее, полагаю, что этот опыт может быть немного в другой форме использован для того, чтобы паспорта РФ получали жители Донбасса», – подытожил эксперт.

Напомним, что в июле президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса. МИД Украины выражал протест по этому поводу. Сообщалось, что украинские власти планируют принять ряд мер, чтобы помешать выдаче российских паспортов жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также стало известно, что на Украине ведут допросы получающих российские паспорта жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

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