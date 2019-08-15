В МВД назвали число принятых от жителей ДНР и ЛНР заявлений на гражданство

МВД России приняло от граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР, более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства, сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Казакова сообщила, что на данный момент больше 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, а получили гражданство уже больше 25 тыс. человек, передает ТАСС.

Отмечается, что количество желающих растет.

После наплыва желающих получить российское гражданство в МВД решили увеличить штатную численность миграционных подразделений ведомства.

Напомним, МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Сообщалось, что украинские власти планируют принять ряд мер, чтобы помешать выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик. Также стало известно, что на Украине ведут допросы получающих российские паспорта жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

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