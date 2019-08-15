На Украине решили создать стратегию по реинтеграции Крыма и Донбасса

Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что в Киеве разрабатывают стратегию по реинтеграции Крыма и Донбасса.

«Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма – это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва», – цитирует слова Рябошапки сайт украинского президента.

Рябошапка добавил, что для предотвращения хаоса нужно урегулировать «процессы возвращения к нормальной жизни».

«Среди основных идей – необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», – отметил он.

По его словам, стратегия должна соответствовать принципам международного гуманитарного права.

«Рабочая группа, которая, кстати, сформирована преимущественно из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. На первом заседании комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году – наработан первый пакет инициатив главы государства », – отметил он.

Рябошапка также заявил, что будет подготовлена «концепция переходного правосудия», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на совещании с председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и так называемым прокурором Крыма Гюндузом Мамедовым обсуждалась разработка правовых основ по возвращению Донбасса и Крыма.

Одной из приоритетных задач станет ратификация Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крымский полуостров вернется под юрисдикцию Украины и обещал, что Рада в скором времени примет закон об упрощении получения разрешений на поездку в Крым для граждан страны.