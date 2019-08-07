Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинской общиной в Анкаре выразил уверенность в том, что Крымский полуостров вернется под юрисдикцию Украины.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом, и далее в его истории будут только счастливые праздники», – передает слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

Ранее «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич призвал создать для возвращения Крыма Украине международную площадку при участии мировых держав.

Добавим, что во вторник Зеленский провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт разговора и раскрыли его детали. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.