В команде Зеленского придумали новый способ для возвращения Крыма

Для возвращения Крыма Украине необходимо создать международную площадку при участии мировых держав, заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму. При участии государства-оккупанта, возможно, первое время без участия государства-оккупанта, но это обязательно должно быть», – заявил он в интервью порталу «Сегодня».

Он добавил, что Крым нужно держать «на повестке дня международного сообщества», также «хорошо иметь» резолюции ГА ООН по ситуации на полуострове.

«Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы активно участвовать в этом», – сказал Кориневич.

По его словам, это может быть расширенный формат «Будапештского меморандума», участниками которого были Россия, США, Украина и Великобритания, а также расширенный «нормандский формат» (Россия, Украина, Франция и Германия).

«Будет ли это «Будапешт +»? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это «Нормандия +»? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой», – сказал Кориневич.

Ранее сообщалось, что Украина при президенте Владимире Зеленском вновь поднимет вопрос о включении в текст конституции страны пункта о «национальной автономии» в Крыму.

Добавим, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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