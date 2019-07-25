Киев вернулся к идее «национальной автономии» Крыма

Украина при президенте Владимире Зеленском вновь поднимет вопрос о включении в текст конституции страны пункта о «национальной автономии» в Крыму, рассказал советник президента по политическим вопросам Никита Потураев.

Он рассказал, что уже сейчас начал работать прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», разделенный на подкомитеты по Крыму и Донбассу.

Потураев заявил, что в начале XIX века Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством, передает РИА «Новости» со ссылкой на ATR.

«Россия проглотила Крым – независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно – это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны – ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», – сказал Потураев.

На Украине не в первый раз пытаются переписать историю. Так, например, в июле 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина издавна была мощной морской державой и что история флота страны восходит к Киевской Руси.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что рабочая группа в Верховной раде Украины, которая разрабатывает проект о «статусе Автономной Республики Крым», намерена рассмотреть вопрос о переименовании полуострова. В частности, был предложен вариант «Крымскотатарская автономия».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

В Конституции Республики Крым от 1992 года говорилось, что Крым является самостоятельным государством, которое находится с Украиной в конфедеративных отношениях. В марте 1995 года президент Украины Леонид Кучма отменил этот вариант крымской конституции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД