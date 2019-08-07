Зеленский пообещал упростить поездки в Крым для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рада в скором времени примет закон об упрощении получения разрешений на поездку в Крым для граждан страны.

«Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма», – сказал Зеленский в Анкаре на встрече с представителями крымско-татарской диаспоры Турции, передает РИА «Новости Крым».

По словам украинского лидера, Украина «не оставит переселенцев из Крыма один на один с их проблемами».

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева прокомментировала это высказывание Зеленского.

«Украина не имеет никакой юрисдикции над Крымом. Единственное, что украинская сторона может сделать – это официально обратиться к руководству Российской Федерации и согласовывать свои действия в отношении Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Все заявления Украины относительно Крыма – это не более чем заявления, не имеющие никаких юридических последствий. Это все равно, что если бы Зеленский выступил с заявлением о разрешении посещения Луны или Марса», – пояснила она, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Зеленский в ходе своего визита в Турцию заявил, что Крымский полуостров вернется под юрисдикцию Украины.