В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Издание подчеркивает, что в России СМИ активно освещают передовые оружейные системы, а для формирования представления о российской военной технике за рубежом Москва также использует множество своих новостных агентств по всему миру, утверждает Business Insider.

Однако издание утверждает, что некоторые передовые виды российских вооружений оказываются на самом деле провальными.

Так, портал пишет, что Россия «сделала вид», что ее беспилотный боевой автомобиль «Уран-9» применялся в Сирии. Об этом сообщалось в мае 2018 года. Однако в июне, пишет издание, российские официальные лица на конференции под названием «Актуальные проблемы защиты и безопасности» признали, что «Уран-9» не работает, а упоминания о нем вскоре сократились.

Вторая технология, о которой пишет Business Insider, это активный камуфляж-хамелеон в стиле «Хищника», который был «быстро забыт». Речь идет о технологии камуфляжа, о котором в 2018 году сообщал Ростех. Сообщалось, что он может мгновенно менять цвет в зависимости от окружающей среды, пишет издание. Технология прогремела на весь мир, однако демонстрации ее так и не последовало, утверждает портал.

Третьим примером «провалов» российского ВПК, по мнению издания, является крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник», которую издание называет «национальным позором».

На практике ракета оказалась неудачной, утверждает издание. В статье говорится, что Россия провела четыре различных испытания этой ракеты с ноября 2017 года по февраль 2018 года, но ядерный двигатель якобы так и не смогли запустить. Последнее испытание, пишет Business Insider, привело к потере ракеты в Баренцевом море.

Отметим, что в США связали взрыв под Северодвинском с испытаниями «Буревестника». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, такие выводы выявили только некомпетентность американской разведки.

Что касается робота «Уран-9», то в январе 2019 года он был принят на вооружение, однако его доработают с учетом боевого опыта в Сирии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота и какие недостатки в «Уран-9» обнаружило Минобороны после операции в Сирии.