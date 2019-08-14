«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры

Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

«Это сверхмассивная черная дыра. У нее достаточно низкая рентгеновская светимость, что всегда вызывало интерес, почему такая малая светимость. Периодически бывает, что она проявляет вспышечную активность, когда поток поднимается на два порядка. Всегда это привлекает интерес астрофизиков и астрономов. Два дня назад обсерватория Swift проводила наблюдения и выпустила циркуляр, что зафиксирована активность», – рассказал заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский РИА «Новости».

«Мы, используя нашу обсерваторию, тоже решили навестись на эту область и подтвердили активность. Она продолжается не один-два часа, как обычно наблюдалось, а продолжается уже длительное время», – добавил исследователь.

По его словам, за объектом со вчерашнего дня ведется наблюдение при помощи многих обсерваторий космического базирования. «Все ринулись туда смотреть», – отметил ученый.



«Спектр-РГ» – российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначенная для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Отечественный аппарат должен буде вести свою исследовательскую деятельность на расстоянии в 1,5 миллиона километров от Земли. Проект позволит получить «карту» Вселенной с отмеченными на ней крупными скоплениями галактик.

Первое изображение с аппарата «Спектр-РГ» было получено в июле 2019 года.