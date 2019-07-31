Опубликовано первое изображение со «Спектра-РГ»

Роскосмос опубликовал первое изображение, которое получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ». На изображении запечатлен рентгеновский пульсар Центавр X-3, находящийся в 18,6 тыс. световых лет от Земли.

«Получены первые изображения с российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории «Спектр-РГ». На снимке, сделанном 30 июля 2019 года, показан яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3). В ближайшее время будет проводиться юстировка всех семи модулей телескопа ART-XC», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что расстояние от Земли до обсерватории «Спектр-РГ» в момент получения изображения составляло 1 млн 143 тыс. км.

Указывается, что расположение полученных изображений соответствует расположению модулей телескопа.

«Внизу – профиль пульсирующего сигнала с периодом около 4,8 секунды, зарегистрированного телескопом ART-XC от этого источника», – сообщили в Роскосмосе.

Получены первые изображения с российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории #СпектрРГ — https://t.co/fTVs0lkflx



На снимке показан яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3) pic.twitter.com/k6xuhSQ7yZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 31, 2019

13 июля у России появился новый орбитальный телескоп – ракета «Протон» со «Спектром» была запущена в 15.31 мск и в тот же день выведена на орбиту.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») – международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.