МИД России отреагировал на рост напряженности между Пакистаном и Индией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонной беседе с главой МИД Пакистана Мехмудом Куреши подчеркнул необходимость деэскалации напряженности с Индией.

В сообщении на сайте МИД указывается, что Лавров и Куреши обсуждали ситуацию в Южной Азии «на фоне обострения отношений между Пакистаном и Индией после принятого Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир».

Российская сторона подчеркнула «необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами».

«Этой последовательной позиции придерживаются и представители России в ООН», – добавили в МИД.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Пакистана.

Ранее стало известно, что Пакистан начал перебрасывать военную технику к индийской границе.

Напомним, 5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны.

Предполагается, что на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.

После этого Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и решил обратиться в Совбез ООН.