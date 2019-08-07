Пакистан решил понизить уровень дипотношений с Индией

Власти Пакистана решили понизить уровень дипломатических отношений с Индией, также приостанавливается двусторонняя торговля, сообщает пакистанская газета «Доон» со ссылкой на заявление правительства.

Решение принято на заседании Совета нацбезопасности Пакистана под председательством премьера Имрана Хана в связи с упразднением в Индии штата Джамму и Кашмир, передает ТАСС.

Также Пакистан решил обратиться в СБ ООН в связи с решением Индии по кашмирскому вопросу. Будут пересмотрены и двусторонние договоренности с Нью-Дели.

Во вторник стало известно, что нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир и раздел его на две территории.