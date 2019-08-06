Индийский парламент одобрил отмену особого статуса Кашмира

Нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир и раздел его на две территории, сообщают информационные агентства.

За отмену статуса проголосовали 366 депутатов, против – 66, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию индийского телевидения.

Решение об изменении статуса штата и раздел его на две территории считается одобренным парламентом.

Напомним, в середине июня армия Индии начала спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на военных. Атака была совершена в округе Пулвама, где в феврале смертник совершил нападение на колонну индийской военизированной полиции, унесшее жизни 45 человек.

Индийские дипломаты сообщали, что не видят поводов для посредничества России в споре с Пакистаном из-за Кашмира.