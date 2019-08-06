В Индии оценили возможность посредничества России в споре с Пакистаном

Посол Индии в России Венкатеш Варма заявил, что индийская сторона не видит поводов для посредничества Москвы в споре с Пакистаном вокруг Кашмира.

«Здесь нет повода для посредничества. Мы, конечно же, будем искать поддержки и понимания с российской стороны, но вопрос посредничества здесь не актуален. Так как даже в том, что касается в целом отношений Индии и Пакистана, Москва настаивает, что стороны должны урегулировать споры в двустороннем порядке, и мы ценим такой подход», – сказал Варма, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у Нью-Дейли нет трудностей с Москвой в этом вопросе.

В понедельник власти Индии объявили о намерении отменить статью конституции, наделяющую особым статусом штат Джамму и Кашмир.

Напомним, в середине июня армия Индии начала спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на военных. Атака была совершена в округе Пулвама, где в феврале смертник совершил нападение на колонну индийской военизированной полиции, унесшее жизни 45 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп захотел стать посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру.