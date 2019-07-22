Трамп захотел стать посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации с регионом Кашмир.

«Я встречался с премьер-министром (Индии Нарендрой) Моди две недели назад. Мы говорили об этом. И он сказал: «Не хотели бы вы быть посредником?». Я спросил: «В чем?». Он сказал: «Кашмир». Если я могу помочь, то я хотел бы быть посредником», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

Американский президент удивился тому, что конфликт продолжается на протяжении 70 лет. Он добавил, что, по его мнению, обе стороны хотят решить проблему.

В Кашмире между Индией и Пакистаном не установлены официальные границы, армии двух государств разделяет только линия контроля. Индия обвиняет Пакистан в поддержке сепаратистов, Пакистан отвечает, что жители Кашмира сами борются за свои права.