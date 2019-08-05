Индия решила отменить особый статус штата Джамму и Кашмир

Власти Индии объявили о намерении отменить статью конституции, наделяющую особым статусом штат Джамму и Кашмир, заявил министр внутренних дел страны Амит Шах.

«Статью 370, наделяющую Джамму и Кашмир особым статусом, следует отменить. Устройство Джамму и Кашмира должно быть реорганизовано», – передает ТАСС слова Шаха.

При этом он продемонстрировал документ, который подписал президент Рам Натх Ковинд. Соответствующий законопроект теперь предстоит утвердить парламенту.

В документе указано, что Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат). Кроме того, от него отделяется область Ладакх, которая также становится союзной территорией. При этом Джамму и Кашмир сохранит свой законодательный орган.

После представления законопроекта армия и ВВС Индии были приведены в состояние повышенной боевой готовности, передает РИА «Новости».

В Джамму и Кашмире – единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, – активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ – армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Напомним, в середине июня армия Индии начала спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на военных. Атака была совершена в округе Пулвама, где в феврале смертник совершил нападение на колонну индийской военизированной полиции, унесшее жизни 45 человек.