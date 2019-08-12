Пакистан перебросил военную технику на границу с Индией

Пакистан в воскресенье начал перебрасывать военную технику к индийской границе, передает индийское информационное агентство ANI со ссылкой на правительственные источники.

Сообщается, что в воскресенье три транспортных самолета С-130 ВВС Пакистана доставили военную технику на военную базу Скарду, расположенную вблизи индийской области Ладакх, передает РИА «Новости».

«Индийские ведомства внимательно следят за перемещениями пакистанских военных в приграничных районах», – пишет ANI.

По данным источников в правительстве Индии, доставленное вооружение впоследствии может быть использовано армией соседней страны для поддержки ударов ВВС – аналогичных тем, что были совершены по индийской части Кашмира в феврале. По их мнению, следующим шагом со стороны Исламабада станет перебазирование на базу Скарду истребителей-бомбардировщиков Ченду FC-1 Сяолун.

Напомним, 5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. Предполагается, что на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.

После этого Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и решил обратиться в Совбез ООН.