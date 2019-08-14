Грузинский министр предложила убедиться в ущербе от потери российских туристов

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава предложила тем, кто не верит в масштабы потерь от сокращения туристического потока из России, самим отправиться в Аджарию, чтобы увидеть трудности малого бизнеса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«После российского авиаэмбарго и радикального сокращения туристического потока из России наша туристическая индустрия, наше население столкнулись с испытаниями. Мы сделаем все, чтобы помочь и максимально нейтрализовать эти негативные события», – сказала она журналистам.

«А тем, кто сомневаются в этом (негативных последствиях для турсферы Грузии от сокращения численности российских туристов), рекомендую самим съездить в Кобулети, Бобоквати, Уреки, Батуми (Черноморское побережье страны) и поговорить с населением», – сказала министр.

«Сразу станет понятен масштаб испытаний для этих людей, для их семейных гостиниц, для тех, кто сдавал квартиры через Airbnb или booking», – заявила Натиа Турнава.

Ранее национальная администрация туризма Грузии опубликовала статистику за июль, по которой россияне осуществили около 160 тыс. визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год.

На фоне антироссийских выступлений в Тбилиси 20 июня Россия ввела ограничения в ависообщении и туризме, потери Грузии исчисляются сотнями миллионов долларов.

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