Стало известно о резком снижении пассажиропотока в аэропортах Грузии

Пассажиропоток в международных аэропортах Тбилиси и Батуми снизился на 10% после приостановления полетов из России в июле, сообщил замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Акакий Сагирашвили.

Сагирашвили сообщил, что в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России, передает РИА «Новости».

При этом в 2019 году после антироссийских выступлений в Тбилиси и ограничения полетов в Грузию из России «отмечается сокращение пассажиропотока» примерно на 10%.

«В июле суммарный показатель пассажиропотока в этих двух аэропортах должно было достичь 590 тысяч, вместо чего мы получили всего 485 тыс. пассажиров», – заявил Сагирашвили в интервью телекомпании «Имеди».

Национальная администрация туризма Грузии ранее опубликовала статистику за июль, по которой россияне осуществили около 160 тыс. визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год, передает ТАСС.

Также туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии.

20 июня в Тбилиси прошли протестные акции. На фоне антироссийских волнений в Грузии президент Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения.

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