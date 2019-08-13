Военные отменили учения под Неноксой, из-за которых жителям предлагали покинуть дома

Мероприятия на военном полигоне, из-за которых жители деревни Ненокса Архангельской области получили предложение в среду покинуть дома, отменены, сообщил начальник Ненокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

Замглавы Северодвинска Ирина Сахарова сообщила, что сейчас обстановка в Неноксе нормальная, передает ТАСС.

«В Неноксе все спокойно, жизнь идет своим чередом», – сказала она.

Она указала, что спокойная обстановка и в Северодвинске, паники у жителей нет.

«Завтра никаких мероприятий не будет. Мне отзвонился командир полигона и сказал, что отменяются всякие мероприятия, которые планировались, согласовано с министерством обороны. Идут оповещения по Неноксе, что не надо никуда эвакуироваться», – сказал Машенков.

Также он указал, что эвакуация населения Неноксы на время проведения работ на полигоне – это обычная практика, так происходит всегда.

«Люди в Неноксе знают, что делать», – отметил Машенков.

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны под Неноксой Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели не превышены.