Трамп решил заставить мигрантов следовать «американской мечте»

Администрация США выпустила распоряжение, которое дает возможность ограничить выдачу гринкарт иммигрантам, рассчитывающим на социальные выплаты, сообщил и. о. главы службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли.

Куччинелли пояснил, что решение Белого дома «основывается на старом американском принципе самостоятельности», который является основным «принципом «американской мечты».

Он отметил, что власти просто «внесли ясность» в правило, существующее с 1999 года, передает РИА «Новости»со ссылкой на Fox News и Politico.

Вашингтон хочет защитить налогоплательщиков, не позволяя иммигрантам становиться «обузой для общества». По мнению властей США, иммигранты, «как в прошлом», должны самостоятельно вставать на ноги.

Белый дом указывает, что многие «неграждане» пользуются средствами, которые могут быть направлены «уязвимым категориям американцев». Отмечается, что социальную поддержку получают 78% домохозяйств, где основные средства зарабатывает лицо, не являющееся гражданином США.

Распоряжение вступит в силу в октябре, уже поданные заявления на гринкарту мера не затронет, а также не коснется людей, претендующих на статус беженца и ряда других групп. Новые нормы распространяются на иммигрантов, получавших социальные выплаты более чем за 12 месяцев за последние три года.

В пограничной службе и Госдепе тоже начнут при выдаче виз следить за тем, будет ли потенциальный иммигрант полагаться на социальные выплаты. Отмечается, что с 2016 года число отказов в визе по этой причине уже выросло с 1 тыс. до 12 тыс. в год.

В июне президент США Дональд Трамп объявил о планах по массовой депортации нелегалов, но позднее согласился повременить с ней.