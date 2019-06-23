Трамп согласился повременить с массовой депортацией нелегалов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по просьбе членов Демократической партии согласился отложить на две недели массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории Соединенных Штатов.

В своем Twitter Трамп сообщил, что хочет посмотреть, «смогут ли демократы и республиканцы собраться вместе и выработать решение проблем [предоставления] убежища и лазеек на южной границе».

«Если нет, депортации начнутся!» – пообещал он.

Во вторник Трамп объявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе.

Ранее Трамп собирался ввести против Мексики «налог на нелегалов», а также пригрозил увести из этой страны американский бизнес.