Генерал объяснил, зачем Рейган 35 лет назад пошутил про бомбардировку СССР

Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.

Ивашов считает, что американский лидер воспроизвел один из сценариев уничтожения Советского Союза, который был подробно проработан американскими силовыми структурами и разведкой еще в начале 80-х. Причем, по его словам, план предусматривал как военный, так и невоенный сценарии.

«Полагаю, что Рейган, зная, что тем или иным способом СССР будет сокрушен, в порядке шутки в рамках своего выступления буквально «выдергивал» фразы из этого плана. По сути, это, конечно, был не юмор», – приводит его слова РИА «Новости».

Ивашов отметил, что военная часть этого плана дублировала директиву Совбеза США 20/1 от 18 августа 1948 года, предусматривавшую сотни ядерных ударов по советской территории. Генерал сказал, что неслучайна и другая известная фраза, произнесенная американским президентом в эти годы: «Дайте мне 10 лет, и я уничтожу коммунизм». Именно на этот промежуток была рассчитана программа развала страны, пояснил Ивашов.

Генерал подчеркнул, что «случайная» фраза президента США в 1984 году не стала неожиданной для Москвы, так как советская разведка получила текст плана США еще в 1983-м. По его словам, данная информация привела к масштабному строительству бомбоубежищ, а также к разработке новых вооружений. «Именно тогда были разработаны наши ракеты средней дальности «Пионер» и новые межконтинентальные баллистические ракеты», – сказал Ивашов.

Невоенные меры в американском плане предусматривали экономическое давление (в частности, препятствование поставкам советской нефти за рубеж) и идеологические операции, сообщил он. В итоге такие меры оказались эффективнее применения силы, подчеркнул генерал.

Ивашов отметил, что через страны социалистического блока происходил вброс современных товаров, что раскачивало внутреннюю обстановку. Кроме того, Запад «всячески поощрял Горбачева, политика без глобального видения, с его курсом на перестройку и гласность», сказал он.

«Как мы знаем, этот план сработал – по моим данным, американцы не потратили и половины средств, выделенных на данную цель», – заключил генерал.

Ровно 35 лет, 11 августа 1984 года, президент США Рональд Рейган сделал нашумевшее на весь мир заявление о начале бомбардировки СССР «через пять минут», которое позже было названо шуткой.

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут», – сказал президент США, готовясь выступить с обращением к американским гражданам. Однако микрофон в этот момент оказался включен и «шалость» Рейгана стала достоянием общественности по обе стороны Атлантики.